02 декабря 2025 в 12:46

Отоларинголог предупредил о неочевидной опасности ангины

Лор Старосветский: бактериальная ангина чревата осложнениями на всю жизнь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Бактериальная ангина может привести к осложнениям, которые останутся на всю жизнь, заявил KP.RU отоларинголог Борис Старосветский. Он напомнил, что чаще всего это заболевание вызвано стрептококками группы А и стафилококками.

Бактериальная опасна осложнениями, в том числе и очень серьезными: на сердце, почки, например нефриты, а также на суставы. Если во время ангины случилось осложнение, оно, увы, остается на всю жизнь, — предупредил Старосветский.

Опасную форму ангины можно определить по резкому началу болезни с высокой температурой и увеличенным лимфоузлам. Налет на миндалинах и усиление боли, несмотря на лечение, — тоже тревожные признаки. В таком случае нужно обратиться к терапевту или вызвать врача на дом.

Ранее отоларинголог Людмила Елизарова заявила, что нос не рекомендуется промывать во время насморка. Она также призвала отказаться от использования сосудосуживающих капель.

