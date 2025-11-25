Врач обозначила главные ошибки в лечении насморка Врач Елизарова: нос нельзя промывать во время насморка

Нос не рекомендуется промывать во время насморка, рассказала «Радио 1» кандидат медицинских наук врач-отоларинголог Людмила Елизарова. Она также призвала отказаться от использования сосудосуживающих капель.

Нос — это деликатный дыхательный орган, и бесконтрольное введение в него жидкостей может нарушить его естественные функции и даже способствовать распространению инфекции в пазухи, — рассказала Елизарова.

По словам врача, для правильно подобранного лечения необходимо определить причину насморка — это может быть вирус, бактерия или аллергическая реакция. Она порекомендовала обратиться к врачу в самом начале болезни.

Ранее терапевт Анастасия Агаева рассказала, что лечение ОРВИ антибиотиками и народной медициной не имеет убедительных доказательств эффективности. Помимо них, простудные вирусы нередко безуспешно лечат противовирусными и гомеопатическими средствами, витамином С, а также иммуномодуляторами.