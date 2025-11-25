День матери
25 ноября 2025 в 16:48

Врач предупредила об опасных последствиях запущенного насморка

Врач Елизарова: запущенный насморк может превратиться в хронический синусит

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Запущенный насморк может превратиться в хронический синусит, рассказала «Радио 1» кандидат медицинских наук врач-отоларинголог Людмила Елизарова. Она отметила, что это состояние может привести к опасным осложнениям.

Главная опасность кроется в анатомии нашего черепа. Околоносовые пазухи расположены в непосредственной близости от глазниц и головного мозга. Если инфекцию из носа не остановить, она может проникнуть глубже и спровоцировать внутричерепные или глазничные осложнения, которые уже представляют прямую угрозу для жизни, — рассказала Елизарова.

Врач отметила, что насморк должен пройти за семь дней. Она посоветовала обратиться к врачу, если проблема сохраняется дольше этого срока.

Ранее терапевт Ольга Чистик рассказала, что постоянная заложенность носа может быть признаком гипотиреоза, а не аллергии или ринита. По ее словам, в ряде случаев причина кроется в гормональном сбое.

