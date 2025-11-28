День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 14:37

Педиатр ответила, можно ли отправлять ребенка в школу с насморком

Педиатр Сергеева: ребенка можно отправлять в школу с остаточным насморком

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Ребенка можно отправлять в школу с остаточным кашлем и насморком, рассказала KP.RU врач-педиатр Центра молекулярной диагностики CMD «Домодедово» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алена Сергеева. Она отметила, что остаточная симптоматика может сохраняться до трех недель.

Если малыш хорошо себя чувствует, а период максимальной заразности для окружающих уже прошел, то можно спокойно отправлять его в коллектив с остаточными симптомами, — рассказала Сергеева.

Педиатр рассказала, что дети заразны для окружающих около трех дней до возникновения первых симптомов и еще около трех дней после. По ее словам, главное — следить за здоровьем ребенка.

Ранее врач-отоларинголог Людмила Елизарова рассказала, что нос не рекомендуется промывать во время насморка. Она также призвала отказаться от использования сосудосуживающих капель.

насморк
ОРВИ
дети
школы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пенсионерка отдала мошенникам квартиру, думая что они из «Школы ремонта»
«Роскошное предложение»: депутат о привлечении мигрантов Афганистана в РФ
В «Газпроме» зафиксировали истощение запасов топлива в Европе
«Старый жирный кот»: в Эстонии раскритиковали ЕС за действия в одной сфере
Канцлер Германии оценил миграционные рекомендации США
Россиян предупредили о смертельной опасности красной икры
Готовим вкуснейшее французское крем-брюле: всего 3 ингредиента и ваниль
В ГД оценили решение допустить гимнастов из России в нейтральном статусе
Россиянам рассказали, на сколько подорожают бьюти-услуги в 2026 году
Бойцы «Барс-Сармат» спасли гражданских после атаки дрона ВСУ
Водителей Ямала предупредили о тяжелых погодных условиях
Названы последствия для Усольцевых, которые могут вести тайную жизнь в Азии
Жительница Красноселькупа может получить срок за избиение знакомой
Появилась возможная версия готовящегося обвинения против Ермака
Синоптик ответил, когда в Москву и Подмосковье придет зима
Мединский высмеял Каллас за слова о «нападениях» России
Родная мать заставила 16-летнюю дочь торговать телом ради заработка
В Британии «раскрыли» шпионских биоголубей России
В Ирландии высмеяли проблемы британской армии
Часть россиян получит тринадцатую пенсию в этом году
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.