Педиатр ответила, можно ли отправлять ребенка в школу с насморком

Педиатр ответила, можно ли отправлять ребенка в школу с насморком Педиатр Сергеева: ребенка можно отправлять в школу с остаточным насморком

Ребенка можно отправлять в школу с остаточным кашлем и насморком, рассказала KP.RU врач-педиатр Центра молекулярной диагностики CMD «Домодедово» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алена Сергеева. Она отметила, что остаточная симптоматика может сохраняться до трех недель.

Если малыш хорошо себя чувствует, а период максимальной заразности для окружающих уже прошел, то можно спокойно отправлять его в коллектив с остаточными симптомами, — рассказала Сергеева.

Педиатр рассказала, что дети заразны для окружающих около трех дней до возникновения первых симптомов и еще около трех дней после. По ее словам, главное — следить за здоровьем ребенка.

Ранее врач-отоларинголог Людмила Елизарова рассказала, что нос не рекомендуется промывать во время насморка. Она также призвала отказаться от использования сосудосуживающих капель.