Терапевт назвала неожиданную причину постоянного насморка

Постоянная заложенность носа может быть признаком гипотиреоза, а не аллергии или ринита, заявила «Газете.Ru» терапевт Ольга Чистик. По ее словам, в ряде случаев причина кроется в гормональном сбое. Она уточнила, что пациенты с гипотиреозом часто ощущают насморк без каких-либо выделений.

При гипотиреозе, то есть при снижении функции щитовидной железы, в тканях скапливается жидкость, и слизистая носа отекает. Замедленный обмен веществ вызывает задержку жидкости не только в носу, но и в других частях тела: лице, веках, пальцах, — объяснила Чистик.

Кроме заложенности, при гипотиреозе, как правило, появляются сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение волос и охриплость голоса. Среди других симптомов заболевания врач отметила зябкость в конечностях, лишний вес и сонливость. У женщин не исключены нарушения менструального цикла.

Ранее врач Вера Сережина заявила, что причиной холода в ногах могут быть гормональные нарушения. Она отметила, что способствовать этому также могут нарушения в работе щитовидной железы или обмена веществ.