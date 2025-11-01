Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 10:30

Терапевт назвала неожиданную причину постоянного насморка

Терапевт Чистик: постоянный насморк может быть признаком гипотиреоза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Постоянная заложенность носа может быть признаком гипотиреоза, а не аллергии или ринита, заявила «Газете.Ru» терапевт Ольга Чистик. По ее словам, в ряде случаев причина кроется в гормональном сбое. Она уточнила, что пациенты с гипотиреозом часто ощущают насморк без каких-либо выделений.

При гипотиреозе, то есть при снижении функции щитовидной железы, в тканях скапливается жидкость, и слизистая носа отекает. Замедленный обмен веществ вызывает задержку жидкости не только в носу, но и в других частях тела: лице, веках, пальцах, — объяснила Чистик.

Кроме заложенности, при гипотиреозе, как правило, появляются сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение волос и охриплость голоса. Среди других симптомов заболевания врач отметила зябкость в конечностях, лишний вес и сонливость. У женщин не исключены нарушения менструального цикла.

Ранее врач Вера Сережина заявила, что причиной холода в ногах могут быть гормональные нарушения. Она отметила, что способствовать этому также могут нарушения в работе щитовидной железы или обмена веществ.

