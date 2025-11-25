День матери
Салат с копченой курицей и тайным ингредиентом: быстрый ужин за 15 минут

Салат с копченой курицей и тайным ингредиентом: быстрый ужин за 15 минут Салат с копченой курицей и тайным ингредиентом: быстрый ужин за 15 минут Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Ищете вкусный и сытный салат, который не отнимет много времени? Тогда этот рецепт создан для вас. Мы собрали коллекцию проверенных вариантов, где главным героем становится быстрый салат с копченой курицей — идеальное решение для будничного ужина или внезапных гостей.

Основа нашего хита — это сочетание нежных и пикантных вкусов. Для него вам понадобятся: 300 г филе копченой курицы, 4 отварные картофелины, 150 г твердого сыра, 1 свежий огурец, пучок зеленого лука и легкий майонез или греческий йогурт для заправки. Секрет оригинальности — добавление мелко нарезанного зеленого яблока: его легкая кислинка идеально оттеняет копченость. Просто нарежьте все компоненты кубиком, перемешайте — и блюдо готово. Именно такой быстрый салат с копченой курицей станет вашей палочкой-выручалочкой.

Если же вы любите слоеные салаты, обратите внимание на классический вариант с картофелем, морковью, яйцами и сыром, пропитанный майонезом. Для грибной ноты попробуйте сочетание маринованных шампиньонов, картофеля и хрустящих сухариков. А поклонникам традиций наверняка понравится столичный салат с яйцами, солеными огурцами, картофелем и морковью. Выбирайте свой фаворит и наслаждайтесь вкусом!

Ранее мы делились с вами рецептом роллов без риса.

