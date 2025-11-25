День матери
25 ноября 2025 в 17:32

В Госдуме предложили новый метод борьбы с мошенниками в сфере недвижимости

Депутат Миронов: для сделок с недвижимостью необходим период охлаждения

Период охлаждения может уберечь покупателей во время сделок с недвижимостью, заявил 360.ru лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он внес законопроект на рассмотрение в Госдуму.

Мы предлагаем изменить саму процедуру проведения сделки купли-продажи. Нужно сделать так, чтобы средства продавцу-физлицу переводились только после государственной регистрации перехода прав собственности, — рассказал Миронов.

Он отметил, что новые правила будут работать с помощью защищенного счета и банковского аккредитива. По его словам, гарантом исполнения обязательств обеих сторон будет выступать банк.

Ранее адвокат Александр Бенхин рассказал, что пенсионеров, занимающихся мошенничеством, ожидают многочисленные судебные иски из-за их схем с продажей недвижимости. По его словам, угроза тюремного заключения может стать инструментом давления на злоумышленников, побуждая их вернуть похищенные средства.

