25 ноября 2025 в 18:27

Военэксперт ответил, почему у ВСУ нет шансов противостоять России в ДНР

Военэксперт Дандыкин: ВСУ потеряли потенциал из-за бессмысленных авантюр

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Потенциал Вооруженных сил Украины был полностью утрачен в результате неудачных авантюр, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, украинские бойцы не имеют никаких шансов на успех в попытках противостоять российской армии на территории Донецкой Народной Республики.

Я думаю, ВСУ не смогут противостоять ВС России в ДНР, у них нет шансов. Даже если они захотят что-то показать, у них ничего не выйдет. Ситуация потеряна в ходе предыдущих авантюрных выступлений, захода на нашу территорию. Им это нужно реально признать. Думаю, что в этом году вряд ли [ВС России полностью освободят ДНР], но в начале следующего года смогут, — высказался Дандыкин.

Ранее сообщалось, что российские операторы беспилотников после освобождения Иванополья в ДНР получили возможность для беспрепятственного уничтожения военных целей в Константиновке. ВС России вплотную приблизились к южным районам административного центра. В успешной операции принимали участие подразделения Южной группировки войск.

Россия
Украина
ДНР
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
