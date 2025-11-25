День матери
25 ноября 2025 в 13:49

В МО озвучили, какой «бонус» получили ВС РФ после освобождения Иванополья

МО: после взятия Иванополья БПЛА будет легче уничтожать цели в Константиновке

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российские операторы беспилотников после освобождения Иванополья в Донецкой Народной Республике получили возможность для беспрепятственного уничтожения военных целей в Константиновке, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. В оборонном ведомстве добавили, что ВС России вплотную приблизились к южным районам административного центра.

Успех штурмовиков Южной группировки войск позволил подойти вплотную к южным окраинам Константиновки, еще больше затруднив положение противника в городе. Ударные БПЛА <…> получили возможность практически беспрепятственно выявлять и уничтожать военные цели противника в Константиновке, — рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно об освобождении населенного пункта Иванополь. В оборонном ведомстве добавили, что в успешной операции принимали участие подразделения Южной группировки войск.

До этого стало известно, что в ответ на атаки Киева по гражданским объектам в РФ, российские военные нанесли массированный удар по военным целям на Украине. В их число вошли предприятия военно-промышленного комплекса, объекты энергетического сектора и места базирования БПЛА.

