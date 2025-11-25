Российские военные освободили новый населенный пункт в Донбассе Минобороны: российские военные освободили Иванополье в ДНР

Населенный пункт Иванополье на территории Донецкой Народной Республики освобожден военнослужащими Вооруженных сил России, сообщили в Министерстве обороны РФ. Как уточнили в ведомстве, успех был достигнут подразделениями в составе группировки войск «Юг»».

Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Иванополье Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия поразила объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. По данным ведомства, работу выполнила оперативно-тактическая авиация. Также войска нанесли удар по портовой инфраструктуре в ходе проведения СВО.

До этого сообщалось, что российские войска освободили село Затишье, которое находится в Запорожской области. По данным Минобороны РФ, работу выполнили подразделения Восточной группировки войск.

Прежде стало известно, что ВС РФ продолжают операцию по зачистке Красноармейска от бойцов украинской армии. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что интенсивные боевые действия ведутся на фоне городской застройки.