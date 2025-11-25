День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 17:27

Бывшему депутату Мосгордумы продлили арест за фейки о ВС России

Адвокат Бадамшин сообщил о продлении ареста экс-депутату Мосгордумы Круглову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Перовский районный суд Москвы принял решение о продлении срока содержания под стражей для экс-депутата Мосгордумы Максима Круглова, сообщил ТАСС адвокат обвиняемого Сергей Бадамшин. Мера пресечения продлена на один месяц в рамках уголовного дела о распространении фейков о Вооруженных силах России.

Максиму Круглову продлен срок ареста на один месяц, — сказал Бадамшин.

Бывшему парламентарию инкриминируется совершение преступления по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. По данным Следственного комитета РФ, экс-депутат не признал свою вину в ходе проведенных допросов. Обвинение связано с публикациями в Telegram-канале, которые были сделаны в апреле 2022 года.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в распространении ложной информации о ВС РФ. Следователи установили, что мужчина неоднократно публиковал фейки. По данным ведомства, обнародованные подозреваемым ложные сведения «порочат честь и достоинство военнослужащих России». Ему предъявили обвинение по трем эпизодам преступления.

