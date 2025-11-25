День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 18:27

В Совбезе раскрыли, с кем ряд государств хочет обострить отношения России

СБ: ряд стран хотят обострить отношения РФ с теми местами, откуда едут мигранты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Ряд государств желают обострить отношения России со странами, откуда едут мигранты, сообщил замсекретаря Совбеза Александр Гребенкин в беседе с «Российской газетой». По его словам, так они хотят нанести ущерб национальной безопасности. Речь идет о недружественных государствах.

Эта деструктивная деятельность направлена главным образом на дестабилизацию внутриполитической ситуации в России, инспирирование напряженности в межгосударственных отношениях со странами исхода мигрантов, — подчеркнул замсекретаря СБ.

Гребенкин указал, как за последние шесть лет ситуация в миграционной сфере претерпела существенные изменения. В этой связи, отметил он, для России появились новые вызовы и угрозы нацбезопасности, связанные с попытками недружественных стран и международных радикальных организаций нанести ущерб интересам и безопасности с использованием миграционного фактора.

Ранее Гребенкин заявил, что целые семьи из США и государств Европы начали массово переезжать в РФ. По его мнению, они делают это для сохранения традиционных ценностей.

Совбез
мигранты
страны
дестабилизация
