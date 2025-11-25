Брускетта с авокадо и креветками: простая и очень эффектная закуска

Брускетта с авокадо и креветками — это идеальный вариант легкой, но при этом питательной закуски. Для приготовления берут 8–10 крупных очищенных креветок, 1 спелое авокадо, половину лимона, зубчик чеснока, 1–2 ст. л. оливкового масла, щепотку соли и перца, а также багет.

Багет нарезают ломтиками и подсушивают в духовке или на сухой сковороде до легкой хрустящей корочки. Креветки быстро обжаривают на оливковом масле с чесноком 1–2 минуты, добавляют немного лимонного сока и перца. Авокадо разминают вилкой, добавляют соль, пару капель лимонного сока и немного масла.

На теплые ломтики багета намазывают слой авокадной пасты, сверху выкладывают горячие креветки. При желании посыпают кунжутом, свежей зеленью или каплей оливкового масла. Получается легкая, ароматная и очень красивая закуска для любого стола.

