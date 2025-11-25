День матери
25 ноября 2025 в 18:18

Брускетта с грушей, горгонзолой и грецкими орехами: готовим за 10 минут

Брускетта с грушей, горгонзолой и грецкими орехами: готовим за 10 минут
Брускетта с грушей и горгонзолой — это сочетание сладости, солоноватой кремовой остроты и приятного орехового хруста. Для приготовления понадобятся: 1 спелая груша, 60–80 г сыра горгонзола, горсть грецких орехов, багет, немного сливочного или оливкового масла и чайная ложка меда.

Багет нарезают тонкими ломтиками и слегка подсушивают на сковороде или в духовке. Грушу режут тонкими пластинами и быстро обжаривают в небольшом количестве масла до легкой карамелизации. Орехи слегка подрумянивают на сухой сковороде, чтобы усилить вкус и аромат.

На теплые ломтики багета наносят горгонзолу — она немного подтает и станет еще нежнее. Сверху выкладывают теплые сладкие ломтики груши, посыпают дроблеными орехами и по желанию добавляют каплю меда для яркого контраста.

Получается уютная зимняя закуска — простая, ароматная и по-настоящему ресторанная по вкусу.

Ранее мы поделились рецептом хреновины «Огонек».

