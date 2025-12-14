Сочетаю несочетаемое: теплая утка, холодная груша и пряная зелень

Ищете теплый салат на Новый год, который заменит тяжелые закуски? Это блюдо с уткой и грушей станет ярким акцентом. Для приготовления понадобится: одна утиная грудка (около 300 граммов), одна твердая груша, 100 граммов руколы, 30 граммов кедровых орехов, 2 столовые ложки бальзамического крема и оливковое масло, соль, перец.

Утиную грудку надрезают крест-накрест, натирают солью и перцем, затем обжаривают на сухой сковороде кожей вниз до хрустящей корочки и готовности. Грушу нарезают тонкими дольками. На тарелку выкладывают горсть руколы, сверху — теплые ломтики утки и груши. Посыпают подрумяненными на сковороде кедровыми орехами. Заправкой служит бальзамический крем, который поливают сверху.

Такой салат с утиной грудкой сочетает в себе хруст кожи, сочность мяса, сладость фрукта, горечь зелени и ореховые нотки. Это изысканное блюдо на Новый год выглядит эффектно и готовится быстро. Подавать его нужно сразу, пока утка и груша теплые. Идеальный баланс для праздничного меню.

