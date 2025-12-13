Купила 1 грушу и камамбер: собрала брускетту из 3 ингредиентов за 15 минут — изысканная новогодняя закуска к игристому

Купила 1 грушу и камамбер: собрала брускетту из 3 ингредиентов за 15 минут — изысканная новогодняя закуска к игристому. Эти брускетты станут элегантным украшением праздничного стола. Теплый камамбер, карамелизированная груша, орехи и брусничный джем создают идеальное сочетание сладкого, соленого и орехового вкусов.

Для приготовления вам понадобится: 1 багет, 150 г сыра камамбер, 1 спелая, но твердая груша, 2 ст. л. любого джема или меда, горсть смеси орехов (грецкие и кедровые), оливковое масло, 1 ст. л. сливочного масла, щепотка сахара и свежий розмарин для украшения.

Багет нарежьте на ломтики толщиной 1,5–2 см. Слегка сбрызните каждый кусочек оливковым маслом. На половину ломтиков положите по тонкому ломтику камамбера (с коркой). Выложите все заготовки на противень и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 6–7 минут, пока хлеб не подрумянится, а сыр не станет мягким.

Пока запекается багет, подготовьте грушу. Вымойте ее, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. На сковороде растопите сливочное масло, добавьте щепотку сахара и обжарьте грушу с двух сторон до мягкости и золотистого карамельного оттенка. Соберите брускетты. На половину подрумяненных ломтиков с камамбером выложите по дольке карамелизированной груши, полейте медом или джемом и посыпьте дроблеными орехами.

