25 ноября 2025 в 16:53

Суд отказал в возврате квартиры обманутой мошенниками пенсионерке

Суд в Благовещенске не вернул квартиру обманутой аферистами пенсионерке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Суд Благовещенска отклонил иск 65-летней женщины о возврате квартиры, которую она продала обманным путем, сообщили в пресс-службе суда. Новая владелица недвижимости была признана добросовестным приобретателем.

Согласно данным суда, злоумышленники убедили пожилую женщину в том, что на нее якобы заведены уголовные дела. Чтобы избежать неприятностей, мошенники предложили ей взять кредиты и «фиктивно продать» квартиру. Пенсионерка оформила кредиты на сумму 1,3 млн рублей, продала свое жилье и перевела полученные деньги на счета, указанные преступниками.

Через два месяца квартира была передана другому покупателю. Пожилая женщина, ставшая жертвой обмана, обратилась в суд с просьбой признать сделки с недвижимостью недействительными. Тем не менее, суд не обнаружил оснований для изъятия квартиры у нового владельца.

Ранее в Красноярске многодетная мать потеряла квартиру, купленную за 5 млн рублей, из-за мошеннической схемы. Сделка казалась прозрачной, но бывший владелец жилья обратился в суд, чтобы аннулировать договор. Женщина теперь обязана выплачивать кредит за новое жилье, при этом она живет в доме старого фонда.

