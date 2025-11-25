Суд отказал в возврате квартиры обманутой мошенниками пенсионерке Суд в Благовещенске не вернул квартиру обманутой аферистами пенсионерке

Суд Благовещенска отклонил иск 65-летней женщины о возврате квартиры, которую она продала обманным путем, сообщили в пресс-службе суда. Новая владелица недвижимости была признана добросовестным приобретателем.

Согласно данным суда, злоумышленники убедили пожилую женщину в том, что на нее якобы заведены уголовные дела. Чтобы избежать неприятностей, мошенники предложили ей взять кредиты и «фиктивно продать» квартиру. Пенсионерка оформила кредиты на сумму 1,3 млн рублей, продала свое жилье и перевела полученные деньги на счета, указанные преступниками.

Через два месяца квартира была передана другому покупателю. Пожилая женщина, ставшая жертвой обмана, обратилась в суд с просьбой признать сделки с недвижимостью недействительными. Тем не менее, суд не обнаружил оснований для изъятия квартиры у нового владельца.

