16 декабря 2025 в 11:16

Суд в Финляндии признал законным закрытие набора в русский класс

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Суд в Финляндии оставил в силе решение властей города Турку о закрытии набора в финско-русский класс, сообщила РИА Новости председатель родительского комитета финско-русских классов Екатерина Тяхкяпяя. По ее словам, альтернативы школьникам не предложили.

К сожалению, возобновить набор в финско-русский класс в школе Пуолала не удалось. Суд рассмотрел апелляцию и оставил решение города в силе — закрытие набора было признано законным, — сказала Тяхкяпяя.

Она уточнила, что возможность факультативного изучения русского языка для детей, у которых он является родным, прописана в законе. Город обязан ее предоставить, подчеркнула Тяхкяпяя. Дети, для которых русский язык не родной, лишились возможности учить его в школе.

Председатель родительского комитета финско-русских классов добавила, что поиск других форматов обучения русскому языку за пределами муниципальной модели в Турку уже начался.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов в беседе с NEWS.ru заявил, что во время Второй мировой войны правительство Финляндии и финские экстремисты активно поддерживали гитлеровскую Германию. По его словам, именно в этих событиях следует искать истоки финской русофобии. На протяжении многих лет Россия старалась не выпячивать эти факты, однако они никуда не делись, подчеркнул собеседник.

Финляндия
русский язык
школы
школьники
