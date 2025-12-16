Новый год-2026
16 декабря 2025 в 11:15

В ГД призвали ввести осмотр личных вещей в школах после трагедии в Одинцово

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
После нападения одинцовского подростка с ножом на школу в подмосковных Горках-2 следует рассмотреть возможность проведения досмотра личных вещей учащихся, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Кроме того, по его словам, необходимо акцентировать внимание на психическом благополучии несовершеннолетних.

Нужно скорректировать подход в воспитании, потому что изменение режима безопасности — это очень экстенсивный способ обеспечения негарантированной безопасности в школах. Тем более, судя по данным, охранник был, и нападавший его тоже ранил. Трагические ситуации всегда были и, к сожалению, будут. Невозможно истерично пытаться все запретить, закрыть, поставить тюремных охранников в школу. Поэтому я призываю уделить больше внимания психическому здоровью детей. Досмотр личных вещей, скорее всего, может частично производиться, — высказался Милонов.

Он подчеркнул, что проверяющим необходимо обращать внимание не только на ножи, но и на ножницы, которые могут быть в школьных принадлежностях. Кроме того, по словам депутата, важно проводить досмотр на наличие ядовитых веществ, включая жидкости для испарения.

К сожалению, отдельные идиоты, которые называют себя правозащитниками, утверждают, что это якобы нарушение прав. Досматривать личные вещи было бы хорошей историей, чтобы дети знали, что запрещенные вещества и опасные вещи в школу проносить нельзя. А тех, у кого они оказываются, должно ждать отчисление и перемещение в специальное заведение, как это было раньше. Если ученик девиантно себя ведет, то не надо мучить 30 человек в классе тем, что есть один хулиган. Пусть его перемещают в коррекционное учреждение, — заключил Милонов.

Ранее сообщалось, что на одежде 15-летнего подростка, напавшего с ножом на Успенскую школу в Горках-2 Одинцовского округа, была надпись на английском. На белой футболке черными буквами было написано «No Lives Matter», что в переводе означает «Ничьи жизни не важны».

