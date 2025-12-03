Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 11:26

В российском городе возвращают масочный режим

В Благовещенске с 4 декабря вводят масочный режим и отменяют детские мероприятия

Масочный режим Масочный режим Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
В Благовещенске с 4 по 19 декабря вводят обязательный масочный режим во всех организациях, сообщили в городской администрации. На этот же период отменены массовые детские мероприятия. Решение принято для снижения уровня заболеваемости ОРВИ в условиях сезонного роста.

С 4 по 19 декабря в областном центре вводят ограничения на проведение массовых детских мероприятий, а также во всех организациях вводят обязательный масочный режим. <...> Эта мера снизит риск распространения заболеваемости в период сезонного подъема ОРВИ и других инфекционных заболеваний, — говорится в сообщении.

По данным администрации, отмена мероприятий касается учреждений культуры, образования и спорта. Организации должны обеспечить работу рециркуляторов, соблюдать режим проветривания и отправлять сотрудников с признаками ОРВИ домой. Родителям напоминают не приводить детей в школы и детсады при наличии симптомов респираторных заболеваний.

Ранее жители Москвы начали жаловаться на заболевание с симптомами в виде температуры, кашля и боли в ушах. По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, признаки связаны с ОРВИ, гриппом и коронавирусом. При этом специалист отметил, что, несмотря на рост заболеваемости в стране, общее количество случаев невелико.

