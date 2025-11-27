«Начал обнимать, целовать»: мигрант домогался студентки возле колледжа

«Русская община» рассказала о нападении мигранта на несовершеннолетнюю девочку в Благовещенске. Произошло это неделю назад посреди дня. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

На вид 25–35 лет

В Благовещенске мужчина напал на девочку возле финансово-экономического колледжа. Об этом сообщила организация «Русская община» в своем Telegram-канале. Злоумышленник, по словам пострадавшей, трогал ее и пытался целовать.

«В Благовещенске приезжий отморозок средь бела дня схватил несовершеннолетнюю, тискал ее и целовал. Девочка была в шоке от такого поведения извращенца, чем он и пытался воспользоваться. По ее словам, педофилу на вид 25–35 лет, а внешность — „иностранного специалиста“», — рассказали в организации.

«Педофил на свободе»

Возраст девочки не уточняется, но известно, что она является студенткой колледжа, возле которого произошло преступление. Мужчину спугнули прохожие, но он до сих пор не задержан.

«К счастью, абусексуала спугнули прохожие. Но педофил до сих пор на свободе и может опять напасть! Подтверждения его домогательств можно увидеть на уличных видеокамерах», — рассказали в «Русской общине».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Найти и наказать»

Мать ребенка пытается добиться возбуждения уголовного дела, а юристы организации оказывают ей правовую помощь.

«20 ноября мой ребенок в 14:00 вышел из колледжа и направился в сторону дома. К ней пристал мужчина нерусской внешности. Начал приставать, обнимать, целовать. И дошел до самого подъезда. Там тоже начал приставать. Прошу „Русскую общину“ помочь мне законным способом найти и наказать этого человека», — обратилась женщина в опубликованной в Сети видеозаписи.

В управлении Следственного комитета NEWS.ru подтвердили, что сейчас следователи изучают информацию по происшествию. За насильственные действия сексуального характера мигранту может грозить серьезный реальный срок с последующей депортацией.

«Сбор информации пока ведется. Пока ничего конкретного сказать не можем. Все пока выясняется», — заявили в пресс-службе управления СКР по Амурской области.

