Риелтор разнес идею о полиграфе при сделках с недвижимостью

Российские покупатели стали массово избегать сделок с недвижимостью, где продавцами выступают пожилые и одинокие граждане, заявил в беседе с RT риелтор Константин Апрелев. Именно так он отреагировал на инициативу ввести обязательную проверку на полиграфе перед заключением сделок с вторичным жильем.

Это не люди, которые в преклонном возрасте находятся, это не люди, которые не имеют родственников, а только эти категории подпадают под 0,1% тех рискованных сделок, — пояснил риелтор. — Все остальные 99,9% сделок — все абсолютно понятные, прозрачные, адекватные, они не несут в себе рисков. Поэтому никакого смысла направлять 99,9% на полиграф нет, — сказал эксперт.

Ранее риелтор Артемий Шурыгин говорил, что динамика цен на многоквартирное жилье в России в разных городах существенно различается. По его словам, в третьем квартале текущего года рост стоимости жилья был зафиксирован в 12 городах, снижение — в восьми, а в 23 населенных пунктах цены остались без изменений. Шурыгин также отметил, что в большинстве региональных центров рост цен не превышает уровень годовой инфляции.