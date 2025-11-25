День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 18:21

Раскрыто, насколько опасен распространяющийся в Европе грибковый вирус

Врач Прокофьев: всплеск грибковой инфекции в Европе не представляет угрозы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Всплеск грибковой инфекции в Европе не представляет угрозы и не приобретет массовый характер, заявил NEWS.ru врач общей практики Денис Прокофьев. Он отметил, что развитие тяжелых осложнений может произойти только в том случае, если не лечить грибок.

Грибковые инфекции постоянно мутируют, и эта мутация приводит к резистентности и устойчивости, но суперопасности это не представляет. Грибки были и остаются, их достаточно много. Приобретет ли массовый характер или нанесет шокирующие летальные последствия? Конечно, нет. Для человека это не представляет молниеносную опасность. Однако если не лечить грибок, то это может спровоцировать развитие тяжелых осложнений, но это все-таки долгосрочный период, — высказался Прокофьев.

Он отметил, что в выявлении этого грибкового вируса есть сложности. Так, по словам врача, обычные микроскопические анализы не показывают инфекцию, поэтому необходима дополнительная лабораторная диагностика.

С учетом того, что колония вируса выявлена, безусловно, существует ряд препаратов, которые достаточно эффективно справляются с ним. Это противогрибковые препараты, так называемые антимикотики — просто увеличивается их доза, и особых проблем нет, — заключил Прокофьев.

Ранее стало известно о распространении опасного штамма грибковой инфекции, демонстрирующего устойчивость к традиционной терапии, по территории европейских стран. Этот патоген, получивший название супергрибок, преимущественно поражает паховую зону и ягодицы, вызывая интенсивные кожные высыпания.

вирусы
инфекции
Европа
заболевания
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пельш рассказал о зарплате членов жюри КВН
На Украине задержали инкассаторов, которые перевозили не деньги
В Совбезе раскрыли, как Россия будет бороться с этническими анклавами
Диета при инсулинорезистентности: как питаться, чтобы спасти здоровье
Восемь ножевых и учет в психушке: тиран отнял у жены детей
В одной из башен «Москва-Сити» сработала пожарная тревога
Индия согласилась покупать российскую нефть при двух условиях
Сенатор объяснил, в чьих руках находится судьба украинского кризиса
Как сделать кормушку для птиц и чем их можно подкармливать зимой
В США застрелили 22-летнюю певицу Delarosa
В России успешно запустили ракету-носитель в интересах военных
Военэксперт ответил, почему у ВСУ нет шансов противостоять России в ДНР
В Совбезе раскрыли, с кем ряд государств хочет обострить отношения России
Украине пообещали неотвратимое возмездие за атаку БПЛА на юг России
Автоэксперт объяснил, что необходимо изменить в работе курьеров
Диетолог оценила пользу картошки и гречки
Подросток умерла от истощения из-за боявшейся коронавируса матери
Раскрыто, насколько опасен распространяющийся в Европе грибковый вирус
Брускетта с авокадо и креветками: простая и очень эффектная закуска
Белый дом раскрыл детали переговоров по Украине
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Вкусное горячее на новогодний стол. «Гармошки» из курицы с творожным сыром — нужны грудка, паприка и чеснок
Общество

Вкусное горячее на новогодний стол. «Гармошки» из курицы с творожным сыром — нужны грудка, паприка и чеснок

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.