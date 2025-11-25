Раскрыто, насколько опасен распространяющийся в Европе грибковый вирус

Всплеск грибковой инфекции в Европе не представляет угрозы и не приобретет массовый характер, заявил NEWS.ru врач общей практики Денис Прокофьев. Он отметил, что развитие тяжелых осложнений может произойти только в том случае, если не лечить грибок.

Грибковые инфекции постоянно мутируют, и эта мутация приводит к резистентности и устойчивости, но суперопасности это не представляет. Грибки были и остаются, их достаточно много. Приобретет ли массовый характер или нанесет шокирующие летальные последствия? Конечно, нет. Для человека это не представляет молниеносную опасность. Однако если не лечить грибок, то это может спровоцировать развитие тяжелых осложнений, но это все-таки долгосрочный период, — высказался Прокофьев.

Он отметил, что в выявлении этого грибкового вируса есть сложности. Так, по словам врача, обычные микроскопические анализы не показывают инфекцию, поэтому необходима дополнительная лабораторная диагностика.

С учетом того, что колония вируса выявлена, безусловно, существует ряд препаратов, которые достаточно эффективно справляются с ним. Это противогрибковые препараты, так называемые антимикотики — просто увеличивается их доза, и особых проблем нет, — заключил Прокофьев.

Ранее стало известно о распространении опасного штамма грибковой инфекции, демонстрирующего устойчивость к традиционной терапии, по территории европейских стран. Этот патоген, получивший название супергрибок, преимущественно поражает паховую зону и ягодицы, вызывая интенсивные кожные высыпания.