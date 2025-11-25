День матери
25 ноября 2025 в 18:09

На Западе стремительно распространяется опасный супергрибок

Daily Star: штамм грибка с устойчивостью к лечению распространяется по Европе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Опасный штамм грибковой инфекции, демонстрирующий устойчивость к традиционной терапии, активно распространяется по территории европейских стран, сообщает Daily Star. По данным авторов, этот патоген, получивший название «супергрибок», преимущественно поражает паховую зону и ягодицы, вызывая интенсивные кожные высыпания.

Как уточняется в материале, возбудителем инфекции является штамм Trichophyton indotineae, резистентный к стандартным противогрибковым препаратам. За последние три года эпидемиологи фиксируют резкий рост заболеваемости, который составил приблизительно 500%.

Инфекция характеризуется высокой заразностью и передается как при непосредственном контакте с инфицированным человеком, так и через загрязненные поверхности и предметы обихода. Особую проблему представляет сложность терапии, поскольку многие лекарственные средства демонстрируют низкую эффективность, а симптомы могут сохраняться в течение нескольких недель.

Клиническая картина обычно проявляется в виде кольцевидных высыпаний в паховой области или на ягодицах, с последующим распространением на другие участки тела. Профессор Дариус Армстронг-Джеймс, специалист по грибковым инфекциям из Имперского колледжа Лондона, выразил серьезную озабоченность стремительным увеличением случаев заражения.

Эпидемиологическая обстановка усугубляется тем, что три четверти обследованных пациентов в Великобритании не покидали территорию страны, что свидетельствует о формировании локальных очагов инфекции. Помимо Европы, включая Францию и Германию, случаи заболевания также зарегистрированы на территории США.

Ранее терапевт Анастасия Агаева рассказала, что лечение ОРВИ антибиотиками и народной медициной не имеет убедительных доказательств эффективности. Помимо них, простудные вирусы нередко безуспешно лечат противовирусными и гомеопатическими средствами, витамином С, а также иммуномодуляторами.

