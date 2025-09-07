Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 10:25

Кладу это в ванной — плесень и грибок «пакуют чемоданы»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Предотвратить появление плесени в ванной комнате можно с помощью простых и доступных средств, которые эффективно борются с избыточной влажностью. Постоянная сырость и недостаточная вентиляция создают идеальные условия для роста грибка, но несколько профилактических мер помогут поддерживать здоровый микроклимат. Эти методы не требуют значительных затрат и основаны на натуральных компонентах, безопасных для здоровья.

Небольшие мешочки с силикагелем, размещенные в углах и на полках, отлично впитывают излишнюю влагу. Натуральные поглотители запахов — сода, древесный уголь или рис, рассыпанные в открытых емкостях, — работают как природные адсорбенты. Эфирные масла чайного дерева или грейпфрута, нанесенные на ватные диски, обладают антигрибковыми свойствами. Комнатные растения, такие как сансевиерия или хлорофитум, естественным образом очищают воздух. Регулярное проветривание и приоткрытая дверь после водных процедур обеспечивают циркуляцию воздуха.

Эти средства помогают поддерживать оптимальный уровень влажности и предотвращают появление плесени.

Ранее также сообщалось о простых методах сделать уборку быстро и без стресса. Даже если времени в обрез, эти лайфхаки помогут навести порядок за считаные минуты.

советы
квартиры
плесень
грибок
лайфхаки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ снова атаковали «Дружбу» и ЗАЭС: удары по России 7 сентября, жертвы
Гороскоп на неделю с 8 сентября: что ждет каждый знак зодиака?
Россияне назвали самых востребованных специалистов через пять лет
На посольство РФ в одной из стран Европы с дрона сбросили пакет с краской
В Кремле раскрыли, затрагивают ли тарифные войны мировую экономику
Ситуация в Сумской области утром 7 сентября: заруба в Юнаковке, наступление
Назван неожиданный нюанс идеи повысить возраст молодежи до 45 лет
«Пехоты больше нет»: офицер ВСУ вышел с шокирующим признанием о ДНР
Погода в Москве в воскресенье, 7 сентября: ливень превратит дороги в реку?
Горящее здание правительства Украины попало на видео
Российский FPV-дрон помог мужчине скрыться от сотрудников ТЦК
Раскрыта площадь пожара в здании кабмина в Киеве
«О серьезном ущербе говорить не приходится»: военкор о прилете по Киеву
«Ты просто приедь»: глава Самарской области пригласил Егора Крида в гости
В Китае предположили, что Запад готовит новые вызовы для Путина
В Госдуме отреагировали на идею повысить возраст молодежи до 45 лет
Стало известно, какой урон наносят компаниям «гостворкеры»
Греф назвал способ повысить эффективность нейросети
Вэнс рассказал о ночных звонках Трампа
В возрасте 78 лет скончался основатель группы The Turtles Марк Вольман
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

Посадите этот многолетник под зиму и забудьте. Яркий цветник ждет уже в мае
Общество

Посадите этот многолетник под зиму и забудьте. Яркий цветник ждет уже в мае

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.