Кладу это в ванной — плесень и грибок «пакуют чемоданы»

Предотвратить появление плесени в ванной комнате можно с помощью простых и доступных средств, которые эффективно борются с избыточной влажностью. Постоянная сырость и недостаточная вентиляция создают идеальные условия для роста грибка, но несколько профилактических мер помогут поддерживать здоровый микроклимат. Эти методы не требуют значительных затрат и основаны на натуральных компонентах, безопасных для здоровья.

Небольшие мешочки с силикагелем, размещенные в углах и на полках, отлично впитывают излишнюю влагу. Натуральные поглотители запахов — сода, древесный уголь или рис, рассыпанные в открытых емкостях, — работают как природные адсорбенты. Эфирные масла чайного дерева или грейпфрута, нанесенные на ватные диски, обладают антигрибковыми свойствами. Комнатные растения, такие как сансевиерия или хлорофитум, естественным образом очищают воздух. Регулярное проветривание и приоткрытая дверь после водных процедур обеспечивают циркуляцию воздуха.

Эти средства помогают поддерживать оптимальный уровень влажности и предотвращают появление плесени.

Ранее также сообщалось о простых методах сделать уборку быстро и без стресса. Даже если времени в обрез, эти лайфхаки помогут навести порядок за считаные минуты.