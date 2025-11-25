Адвокат раскрыл, могут ли наказать пенсионеров-мошенников за схемы с жильем Адвокат Бенхин: пенсионерам-мошенникам грозят иски за схемы с продажей жилья

Пенсионеров, занимающихся мошенничеством, ожидают многочисленные судебные иски из-за их схем с продажей недвижимости, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, угроза тюремного заключения может стать инструментом давления на злоумышленников, побуждая их вернуть похищенные средства.

Считаю, что в скором времени может появиться много исков в отношении пенсионеров из-за мошеннических схем с продажей жилья. На мой взгляд, можно и нужно возбуждать дела по статье 159, часть 4 «Мошенничество в особо крупных размерах». Потому что под страхом реального тюремного срока эти бабушки будут давать заднюю и, соответственно, либо отдавать обратно квартиру обманутым россиянам, либо возмещать средства, полученные вот таким мошенническим путем, — поделился Бенхин.

Он подчеркнул, что при наличии всех необходимых документов, подтверждающих, куда были направлены средства, и если будет доказано, что схема была изначально мошеннической, правоохранительные органы начнут соответствующие расследования. По словам адвоката, под угрозой тюремного заключения мошенники будут вынуждены возмещать незаконно полученные деньги.

Многие преступления и вовсе можно будет предотвратить. Необходимо добавить, что гражданских исков, то есть обычных судов, они не боятся, ибо взять с них нечего. Деньги, полученные наличкой, и дальше где-то благополучно спрятаные, отследить нельзя. Если будет подразумеваться именно уголовная ответственность, то это абсолютно другой расклад, — заключил Бенхин.

Ранее депутат петербургского заксобрания Павел Крупник предложил использовать автоматизированную государственную программу для проверки объявлений о продаже недвижимости. По его мнению, такой механизм должен анализировать ключевые параметры.