Депутат предложил, как снизить случаи мошенничества с недвижимостью

Объявления по продаже недвижимости можно проверять с помощью автоматизированной государственной программы, заявил «Парламентской газете» депутат петербургского заксобрания Павел Крупник. По его словам, данный механизм мог бы включать проверку по ключевым параметрам.

Данный механизм анализа мог бы включать в себя проверку по ключевым параметрам, гарантирующим покупателю чистоту сделки, отсутствие потенциальных проблем впоследствии и опасностей, связанных с популярными мошенническими схемами, — рассказал Крупник.

Депутат отметил, что недобросовестные продавцы часто вводят в заблуждение покупателя, пользуясь авторитетом площадки. По его мнению, автоматическая проверка позволила бы снизить различные случаи обмана, например, когда под видом студии продают комнату в коммуналке или на недвижимости есть серьезные обременения, о которых продавец умалчивает.

