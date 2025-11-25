День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 11:05

Депутат предложил, как снизить случаи мошенничества с недвижимостью

Депутат Крупник: объявления по продаже жилья можно проверять автоматически

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Объявления по продаже недвижимости можно проверять с помощью автоматизированной государственной программы, заявил «Парламентской газете» депутат петербургского заксобрания Павел Крупник. По его словам, данный механизм мог бы включать проверку по ключевым параметрам.

Данный механизм анализа мог бы включать в себя проверку по ключевым параметрам, гарантирующим покупателю чистоту сделки, отсутствие потенциальных проблем впоследствии и опасностей, связанных с популярными мошенническими схемами, — рассказал Крупник.

Депутат отметил, что недобросовестные продавцы часто вводят в заблуждение покупателя, пользуясь авторитетом площадки. По его мнению, автоматическая проверка позволила бы снизить различные случаи обмана, например, когда под видом студии продают комнату в коммуналке или на недвижимости есть серьезные обременения, о которых продавец умалчивает.

Ранее адвокат Вадим Багатурия рассказал, что нотариальное удостоверение сделок не станет надежной защитой от квартирных мошенников. По его словам, перед заключением договора купли-продажи с пожилыми людьми необходимо провести экспертизу их психического состояния.

депутаты
недвижимость
проверки
квартиры
