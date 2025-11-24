Адвокат оценил эффективность новых мер по борьбе с квартирными мошенниками Адвокат Багатурия: нотариальное удостоверение сделок не защитит от мошенников

Нотариальное удостоверение сделок не станет надежной защитой от квартирных мошенников, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, перед заключением договора купли-продажи с пожилыми людьми необходимо провести экспертизу их психического состояния.

Нотариальное удостоверение сделок не даст никаких гарантий при покупке квартиры, потому что сейчас суды отменяют договоры, оформленные через нотариусов. Страховать же такие сделки никто не возьмется, пока Верховный суд не сломает тренд на безусловную защиту пенсионеров. Единственной эффективной мерой против «стариков-разбойников» я считаю запрет на договоры с пенсионерами без официального государственного заключения об их вменяемости, выданного психиатрическими больницами, — высказался Багатурия.

Ранее депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили комплекс мер для предотвращения мошенничества при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей. В частности, они предлагают ввести обязательное нотариальное заверение всех таких договоров. Кроме того, планируется организовать обязательное страхование сделки, если квартира является единственным жильем для продавца или покупателя.