День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 16:54

Адвокат оценил эффективность новых мер по борьбе с квартирными мошенниками

Адвокат Багатурия: нотариальное удостоверение сделок не защитит от мошенников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Нотариальное удостоверение сделок не станет надежной защитой от квартирных мошенников, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, перед заключением договора купли-продажи с пожилыми людьми необходимо провести экспертизу их психического состояния.

Нотариальное удостоверение сделок не даст никаких гарантий при покупке квартиры, потому что сейчас суды отменяют договоры, оформленные через нотариусов. Страховать же такие сделки никто не возьмется, пока Верховный суд не сломает тренд на безусловную защиту пенсионеров. Единственной эффективной мерой против «стариков-разбойников» я считаю запрет на договоры с пенсионерами без официального государственного заключения об их вменяемости, выданного психиатрическими больницами, — высказался Багатурия.

Ранее депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили комплекс мер для предотвращения мошенничества при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей. В частности, они предлагают ввести обязательное нотариальное заверение всех таких договоров. Кроме того, планируется организовать обязательное страхование сделки, если квартира является единственным жильем для продавца или покупателя.

Читайте также
Юрист ответила, как обезопасить себя при покупке машины у пенсионера
Общество
Юрист ответила, как обезопасить себя при покупке машины у пенсионера
Этническая ОПГ похищала выплаты бойцов СВО: что известно, как действовала
Общество
Этническая ОПГ похищала выплаты бойцов СВО: что известно, как действовала
Смерть в двухметровой яме: кого накажут за гибель 77-летней матери-героини?
Происшествия
Смерть в двухметровой яме: кого накажут за гибель 77-летней матери-героини?
Юрист объяснил, как вступить в наследство без долгов покойного
Общество
Юрист объяснил, как вступить в наследство без долгов покойного
Красные флаги: как выявить мошенницу-покупателя при продаже квартиры пожилого человека
Семья и жизнь
Красные флаги: как выявить мошенницу-покупателя при продаже квартиры пожилого человека
мошенники
пенсионеры
юристы
недвижимость
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь Александра Малинина устроила вечеринку после разрыва помолвки
«Никто не собирается договариваться»: депутат об атаке ВСУ на Москву
Матвиенко назвала главный инструмент «глобальной партии войны»
Россияне жалуются на массовый сбой в работе популярного провайдера
Стало известно, что может вынудить Украину заключить мирный договор с РФ
Представитель Александра Емельяненко высказался о его возвращении в спорт
У берегов Мексики впервые обнаружили живого редкого кита
Раскрыто, станут ли активы России пропуском для ЕС на переговоры по Украине
Охлобыстин назвал женщин, перед которыми испытывает слабость
Врач развеяла миф об электронных сигаретах
Внук индийского актера был тронут рекламой с участием деда
Си Цзиньпин твердо высказался о возвращении Тайваня
Си Цзиньпин дал Трампу понять одну вещь насчет переговоров по Украине
Ушаков объяснил, как Армения сделает вклад в саммит ОДКБ
Простой рецепт канапе для фуршета: ваш хит на любом празднике
В Белгородской области атака БПЛА обернулась трагедией
План США по Украине значительно урезали после женевских дебатов
«Не под силу обычным дронам»: названо главное преимущество «Ланцетов»
Ушла из жизни народная артистка России Лилия Юдина
Ушаков раскрыл, какие документы подпишут на саммите ОДКБ
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.