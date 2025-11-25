День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 18:23

Диетолог оценила пользу картошки и гречки

Диетолог Королева: гречка и картошка могут благотворно влиять на состояние зубов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Гречка и картошка могут благотворно влиять на состояние зубов, но только в комплексе с другими способами поддержать здоровье полости рта, рассказала «Радио 1» специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Она отметила, что важно узнать о причинах плохого состояния зубов, обратившись к стоматологу.

Безусловно, надо использовать все биологически активные добавки к той пище, которую мы любим, потому как пища сейчас весьма дефицитна по ряду компонентов. Более того, надо выбирать еду в качестве микроэнергопродукта, чтобы получить необходимые бонусы из состава, — рассказала Королева.

По словам диетолога, о здоровье зубов также необходимо заботиться с помощью правильной гигиены. Она отметила, что подход в этом вопросе должен быть комплексным.

Ранее биолог Ирина Лялина рассказала, что имбирь улучшает пищеварение и кровообращение, а яблоки, клюква, черника, малина и лимон способствуют выведению шлаков из кишечника. Она отметила, что для пищеварительной системы, в частности для печени, полезен чеснок.

диетологи
зубы
здоровье
еда
