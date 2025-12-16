В посольстве рассказали, как Россия ответит на повышение тарифов Мексикой

Москва отслеживает изменения в тарифной политике Мексики, заявили «Известиям» в посольстве России в Мехико. Там указали, что Россия будет принимать решения исходя из своих национальных экономических интересов.

Вопрос о том, насколько их возможное повышение окажет влияние на двусторонние экономические отношения, находится на оценке наших профильных ведомств. При этом Россия традиционно исходит из принципов взаимности и прагматизма, — подчеркнули в дипмиссии.

Тем временем Хорхе Гонсалес, возглавляющий ассоциацию мексиканских городов, входящих в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщил, что Мексика заинтересована в возобновлении прямого авиасообщения с Россией и готова к приему российских туристов. Он назвал перспективу возобновления прямых рейсов между странами прекрасной.

До этого министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев информировал, что для противодействия санкционному давлению в Евразийской экономической комиссии будут применяться тарифные меры. Руководитель пояснил, что у России имеются понятные инструменты ответа, также объединение может применить антидемпинговые меры.