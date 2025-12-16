Армии стран НАТО находятся в плачевном состоянии, заявил американский журналист Гарланд Никсон в эфире своего YouTube-канала. При этом на Западе распространено мнение, что Россия слаба по сравнению с мощью сил блока, отметил он.

Как сказал представитель НАТО, <...> у Кремля нет военной мощи, чтобы победить Альянс. <…> Но на условиях анонимности он сказал, что на учениях сил быстрого реагирования НАТО, например, немецкие солдаты использовали метлы вместо оружия, — подчеркнул Никсон.

Кроме того, военные из ФРГ использовали на учениях обычные фургоны Mercedes вместо бронетранспортеров. Помимо всего прочего, согласно отчету бундестага за 2024 год, лишь 42 из 109 немецких истребителей Eurofighter Typhoon были готовы к использованию, а из 406 танков на ходу оказались только 280, уточнил журналист.

Теперь понятно, почему русские боятся НАТО, — резюмировал он.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не будет принимать участие в возможных многонациональных силах на Украине. При этом он отметил, что страна может взять на себя роль логистического хаба, но лишь в силу обстоятельств.