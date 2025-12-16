В России приступили к созданию «часов возраста»

Специалисты Российского научного центра хирургии имени академика Петровского приступили к разработке «часов биологического возраста», заявил в беседе с РБК директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Алексей Москалев. По его словам, исследователи выделили 14 главных маркеров старения, включая силу мышц, скорость ходьбы, признаки воспаления в крови и изменения в ДНК.

Чтобы понять, какие показатели лучше всего отражают истинное старение, институт принял участие в масштабном исследовании с 60 экспертами со всего мира. В итоге выделили 14 ключевых маркеров старения, — подчеркнул Москалев.

Кроме того, ученые ищут и тестируют геропротекторы. Это вещества, которые воздействуют на сами механизмы старения, замедляя его и снижая риск возрастных заболеваний. Так, в рамках эксперимента кошкам вместе с едой давали экстракты зеленого чая, виноградных косточек, куркумина и грейпфрута. В итоге у животных снизились маркеры воспаления, уменьшилась активность генов клеточного старения и активировались белки долголетия.

Ранее ученые выяснили, что длительное пребывание в сидячем положении значительно повышает риск развития хронических заболеваний у людей старшего возраста. У участников эксперимента наблюдался рост уровня сахара и холестерина в крови, увеличивалась окружность талии и повышалось артериальное давление.