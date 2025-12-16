Общественники призвали увековечить память трех погибших военкоров

В честь погибших военных корреспондентов Ивана Зуева, Ростислава Журавлева и Анны Прокофьевой необходимо назвать улицы, заявил NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, следует увековечить подвиги сотрудников СМИ, выполнявших свои обязанности в опасных условиях.

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось с предложением установить памятники и памятные доски Ивану Зуеву, Ростиславу Журавлеву и Анне Прокофьевой, назвать улицы в их честь в регионах России, включая новые субъекты и города, связанные с их жизнью, а также проводить «Уроки мужества» в школах и колледжах. Кроме того, мы просим учредить стипендии для студентов-журналистов и молодых корреспондентов региональных СМИ и создать ежегодную журналистскую премию имени погибших за честное и мужественное освещение событий СВО, — поделился Резяпов.

Он подчеркнул, что официальные письма направлены председателю Российского военно-исторического общества Владимиру Мединскому, мэру Москвы Сергею Собянину, а также главам ДНР, ЛНР и Запорожской области — Денису Пушилину, Леониду Пасечнику и Евгению Балицкому соответственно. По словам общественника, обращение также получили губернаторы Тюменской и Свердловской областей Александр Моор и Денис Паслер и полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога.

Мы обязаны сохранить память о людях, которые ценой собственной жизни защищали правду. Иван Зуев, Ростислав Журавлев и Анна Прокофьева — это люди, которые каждый день делали шаг навстречу опасности ради правды. Они работали рядом с бойцами, делили с ними риск, страх, надежду и победы. Их подвиг должен остаться в национальной памяти. Мы обязаны увековечить их имена, чтобы молодежь знала своих героев и понимала цену правды и долга перед Россией, — добавил Резяпов.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий вместе с депутатами фракции разработал законопроект, который наделяет военных корреспондентов статусом ветерана военной журналистики. Это позволит им и семьям погибших репортеров получать социальные льготы.