Вкусное горячее на новогодний стол. «Гармошки» из курицы с творожным сыром — нужны грудка, паприка и чеснок

Когда хочется приготовить что-то действительно впечатляющее, но при этом не проводить полдня на кухне, куриные «гармошки» становятся идеальным решением. Это блюдо выглядит настолько празднично и аппетитно, что кажется сложным в исполнении, но на деле его секрет прост и гениален. Нежное куриное филе, щедро нашпигованное ароматной зеленью и творожным сыром, в процессе запекания пропитывается собственным соком и становится невероятно сочным. А золотистая корочка и эффектный внешний вид делают эти «гармошки» настоящей звездой стола, будь то семейный ужин или торжественный прием.

Для приготовления возьмите 2 крупных куриных филе, 150 г творожного сыра, пучок свежего укропа, 2 зубчика чеснока, соль, перец и паприку по вкусу, а также 1 ст. л. растительного масла. Филе промойте и обсушите. Сделайте поперечные надрезы по всей длине филе, не прорезая до конца, чтобы получилась «гармошка». Сыр смешайте с мелко рубленным укропом и пропущенным через пресс чесноком, посолите и поперчите. Этой начинкой плотно заполните каждый надрез в курице. Разогрейте духовку до 200 °C. Противень застелите пергаментом, выложите «гармошки», сбрызните маслом и посыпьте паприкой для румяной корочки. Запекайте 25–30 минут до готовности. Подавайте горячими с любым гарниром — рисом, овощами или картофельным пюре.

