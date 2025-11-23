Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 20:20

Звание «Ветеран труда» предложили присваивать одной категории граждан

Наблюдатели предложили давать звание «Ветеран труда» за работу на выборах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники Всероссийского конгресса наблюдателей в Москве предложили присваивать звание «Ветеран труда» наблюдателям, работающим на выборах, передает ТАСС. Также они призвали ввести повышенный пенсионных коэффициент и расширять программу наставничества.

С предложением присваивать звание «Ветеран труда» выступил председатель Общественной палаты Республики Мордовия Олег Каштанов. Он напомнил, что аналогичное звание раньше давалось за участие в переписи населения.

Давайте и за работу общественного наблюдателя — кто имеет возможность — тоже получать «Ветерана труда». Для нас это важно, наша общественная работа — почему бы не предложить повышающий пенсионный коэффициент или возможность присвоения звания? — предложил Каштанов.

Ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова заявила, что в России необходимо учредить звание «Ветеран труда Крайнего Севера». Она направила письмо с предложением инициативы министру труда Антону Котякову.

выборы
звания
конгресс
Москва
