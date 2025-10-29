Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 16:29

В Госдуме предложили утвердить новое звание для работников Крайнего Севера

Депутат Лантратова: в России нужно ввести звание «Ветеран труда Крайнего Севера»

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России необходимо учредить звание «Ветеран труда Крайнего Севера», заявила RTVI глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Она направила письмо с предложением инициативы министру труда Антону Котякову.

Инициатива позволит северянам, которые много лет трудились в суровых условиях, воспользоваться преференциями и поддержкой, даже если они решат уехать по выходу на пенсию в регионы с более мягким климатом, — рассказала Лантратова.

По заявлениям депутата, она часто сталкивается с обращениями от граждан, которые считают оценку труда работников Крайнего Севера несправедливой. По ее словам, такой работник после выхода на пенсию потеряет ряд льгот, если переедет в более комфортное место проживания.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что механизм пожизненного сохранения северных надбавок к пенсии при переезде в другие регионы позволит защитить доходы россиян. Такая мера поможет устранить несправедливую ситуацию, когда граждане теряют значительную часть выплат из-за смены места жительства.

