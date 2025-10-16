В Госдуме нашли способ сохранить надбавки к пенсии при переезде

Механизм пожизненного сохранения северных надбавок к пенсии при переезде в другие регионы позволит защитить доходы россиян, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, такая мера поможет устранить несправедливую ситуацию, когда граждане теряют значительную часть выплат из-за смены места жительства.

Если пенсионер имел надбавку за работу в условиях Крайнего Севера, он не всегда сможет сохранить ее при переезде, поскольку для этого нужно соответствовать двум условиям: иметь не менее 15 лет стажа в районах Крайнего Севера и общий страховой стаж — минимум 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Но если хотя бы одно из этих условий не выполнено, фиксированная выплата будет пересчитана. Решение вопроса требует системного подхода. Один из возможных путей — это создание механизма «персонализированного закрепления» надбавок, то есть сохранения тех выплат, которые человек заслужил в ходе своей трудовой жизни, независимо от того, где он живет после выхода на пенсию, — пояснил Гаврилов.

Он отметил, что даже при полном стаже граждане могут столкнуться с уменьшением пенсий из-за снижения районного коэффициента. По словам депутата, на Севере значение может достигать 2,0, а после переезда в более благоприятный район часто снижается до 1,5, что напрямую уменьшает итоговую сумму выплат.

Еще одна причина изменения размера пенсии — это переход от региональной социальной доплаты к федеральной. Если в прежнем регионе пенсия была ниже прожиточного минимума, то разницу доплачивал субъект РФ. При переезде в область, где доплата идет из федерального бюджета, сумма может сократиться. Кроме того, при переезде пенсионное дело передается в новое отделение СФР. И здесь возможна еще одна проблема — обнаружение ошибок в расчетах, — резюмировал Гаврилов.

