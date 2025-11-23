Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 20:00

В ЕС предложили свой план урегулирования по Украине

Reuters: в ЕС предложили урезать ВСУ до 800 тыс. человек вместо 600 тыс.

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Великобритания, Франция и Германия подготовили и представили модифицированную версию мирного плана США по урегулированию украинского конфликта, передает агентство Reuters. В ЕС отвергают предложенные Вашингтоном ключевые ограничения для Киева и пункты, связанные с территориальными уступками.

Помимо этого, в европейском контрпредложении, подготовленном для обсуждения на переговорах в Женеве, предлагается установить численность украинской армии в мирное время на уровне 800 тыс. человек, тогда как в американском плане эта цифра составляла 600 тыс. Кроме того, европейцы настаивают на том, чтобы переговоры о территориальных обменах начинались с текущей линии соприкосновения.

Альтернативный план отличается подходом к использованию замороженных российских активов. В отличие от предложения США об инвестировании $100 млрд (более 7 трлн рублей) в восстановление Украины, европейцы настаивают, что активы должны оставаться замороженными до тех пор, пока Россия полностью не возместит ущерб. В ЕС также хотят предоставить Украине гарантии безопасности по статье 5 Североатлантического пакта с правом на коллективную оборону.

Ранее стало известно, что в новый план США по урегулированию украинского конфликта был включен специальный пункт о послевоенной амнистии для президента Владимира Зеленского. Газета утверждает, что это условие было добавлено по требованию Киева, чтобы защитить Зеленского и других членов его правительства.

