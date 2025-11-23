Международный муниципальный форум стран БРИКС
Женщина выпала из вагонетки на американских горках

В Швеции женщина выпала из вагонетки аттракциона и погибла

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В стокгольмском парке развлечений Gröna Lund женщина выпала из вагонетки на американских горках, передает Metro. Она скончалась от полученных травм, вместе с ней пострадали еще девять человек.

Во время движения под одной из вагонеток сломалась опорная конструкция, в результате чего сиденья обрушились вниз. Две женщины упали с высоты около шести метров на землю, а супругу одной из них удалось удержаться за металлическую опору.

Пострадавшая в аварии Карин Эльмегард рассказала, что помнит момент падения. Она получила серьезные травмы и перенесла сложную операцию. Женщина до сих пор испытывает трудности с выполнением простых бытовых задач.

Прокуратура требует взыскать с парка развлечений штраф в размере 18 млн крон (около 153,1 млн рублей), так как были выявлены систематические нарушения требований безопасности. Судебные разбирательства по данному делу начались 10 ноября.

Компании, отвечающие за эксплуатацию парка и безопасность аттракционов, заявляют об отсутствии своей вины. Парк Gröna Lund отказывается компенсировать ущерб пострадавшим.

Ранее житель Стерлитамака получил серьезную травму во время катания на водных горках в Турции. В первый день пребывания он вместе с детьми решил покататься на водных аттракционах, где при спуске получил перелом шеи. После происшествия пострадавшему провели срочную операцию.

