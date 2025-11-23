Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 20:03

Предложившего помощь Зеленскому Олланда обвинили в срыве Минских соглашений

Франсуа Олланд Франсуа Олланд Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X обрушился с критикой на бывшего президента Франции Франсуа Олланда за его желание и призывы оказать помощь украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Политик напомнил экс-главе государства о саботаже Минских соглашений.

По его словам, бывший канцлер Германии Ангела Меркель также признала, что западные лидеры не обеспечили соблюдение условий, прописанных в документе. Он отметил, что Запад преследовал цель подготовить Украину к вооруженному конфликту.

Это сказал тот самый человек, который, как и Меркель, признал, что не обеспечил выполнение Минских соглашений, хотя это было его долгом, — написал Филиппо.

Ранее специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон стремится не допустить повторения ситуации с Минскими соглашениями при работе над планом по мирному урегулированию конфликта на Украине, предложенным главой Белого дома Дональдом Трампом. Кроме того, по его словам, американская сторона не хочет возвращения Будапештского меморандума.

минские соглашения
Украина
Ангела Меркель
Флориан Филиппо
Франсуа Олланд
