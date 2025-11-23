Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X обрушился с критикой на бывшего президента Франции Франсуа Олланда за его желание и призывы оказать помощь украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Политик напомнил экс-главе государства о саботаже Минских соглашений.

По его словам, бывший канцлер Германии Ангела Меркель также признала, что западные лидеры не обеспечили соблюдение условий, прописанных в документе. Он отметил, что Запад преследовал цель подготовить Украину к вооруженному конфликту.

Это сказал тот самый человек, который, как и Меркель, признал, что не обеспечил выполнение Минских соглашений, хотя это было его долгом, — написал Филиппо.

Ранее специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон стремится не допустить повторения ситуации с Минскими соглашениями при работе над планом по мирному урегулированию конфликта на Украине, предложенным главой Белого дома Дональдом Трампом. Кроме того, по его словам, американская сторона не хочет возвращения Будапештского меморандума.