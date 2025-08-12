Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 17:30

У Трампа появился неожиданный советчик по переговорам с Путиным

Олланд призвал Трампа показать знание ситуации по Украине на встрече с Путиным

Франсуа Олланд Франсуа Олланд Фото: Alexis Sciard/Global Look Press

Бывший президент Франции Франсуа Олланд дал рекомендации американскому лидеру Дональду Трампу перед предстоящими переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает британское издание Financial Times. По мнению экс-главы Пятой республики, Трампу следует продемонстрировать глубокое понимание украинского кризиса.

Путин начнет встречу с пересказа всей истории. Он может длиться час, а то и больше, если его не перебивать. Российский метод ведения переговоров заключается в том, чтобы они длились долго, — пояснил экс-президент Франции.

Он обратил внимание на различия в подходах двух политиков. Как отметил Олланд, российский президент предпочитает неторопливый стиль ведения переговоров, в то время как Трамп стремится к быстрому достижению результатов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча Путина и Трампа на Аляске будет иметь значение лишь для отношений Москвы и Вашингтона. По его словам, они не примут никаких решений по Украине без Киева.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что переговоры Путина с американским коллегой, запланированные на 15 августа, пройдут в формате обмена мнениями. Он полагает, что стороны обсудят широкий круг вопросов, но конкретных договоренностей достигнуто не будет.

Дональд Трамп
Владимир Путин
Франсуа Олланд
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа «палочка-выручалочка» среди российских самолетов
Топливо для инфраструктурных проектов: как избежать простоев на стройке
Семья Карапетяна требует $500 млн от Армении
Кабмин утвердил список территорий для получения статуса ветерана СВО
В МОК раскрыли, зачем будут следить за встречей Путина и Трампа на Аляске
Потеря помощи США может заставить Киев пойти на отчаянный шаг
Составлен список украинских звезд, которые отреклись от Зеленского
В Польше занервничали из-за «сценария Путина»
В Германии заявили о судьбоносном моменте для подконтрольной ВСУ части ДНР
Японцы променяли домашних питомцев на пушистых роботов с ИИ
Инфекционист спрогнозировал новую волну COVID-19 в России
Синоптик предсказал погоду на Аляске в день переговоров Путина и Трампа
В Минздраве оценили ситуацию с менингококковой инфекцией
На Западе раскрыли ключевое преимущество Путина перед Трампом
Отключение интернета в Крыму: надолго ли, как заказывать и оплачивать такси
С пенсионерки потребовали 108 млн рублей за подключение дачи к электросетям
Дипломаты помогут с возвращением тела россиянина из Турции
В соседней стране российский альпинист несколько часов ждал помощи
Пермячка попала за решетку на девять лет из-за находки ФСБ в лесу
Орбан жестко раскритиковал ЕС за позицию по Украине
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.