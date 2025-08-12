У Трампа появился неожиданный советчик по переговорам с Путиным Олланд призвал Трампа показать знание ситуации по Украине на встрече с Путиным

Бывший президент Франции Франсуа Олланд дал рекомендации американскому лидеру Дональду Трампу перед предстоящими переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает британское издание Financial Times. По мнению экс-главы Пятой республики, Трампу следует продемонстрировать глубокое понимание украинского кризиса.

Путин начнет встречу с пересказа всей истории. Он может длиться час, а то и больше, если его не перебивать. Российский метод ведения переговоров заключается в том, чтобы они длились долго, — пояснил экс-президент Франции.

Он обратил внимание на различия в подходах двух политиков. Как отметил Олланд, российский президент предпочитает неторопливый стиль ведения переговоров, в то время как Трамп стремится к быстрому достижению результатов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча Путина и Трампа на Аляске будет иметь значение лишь для отношений Москвы и Вашингтона. По его словам, они не примут никаких решений по Украине без Киева.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что переговоры Путина с американским коллегой, запланированные на 15 августа, пройдут в формате обмена мнениями. Он полагает, что стороны обсудят широкий круг вопросов, но конкретных договоренностей достигнуто не будет.