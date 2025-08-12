Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 17:11

Зеленский сделал громкое заявление о встрече Трампа и Путина на Аляске

Зеленский: на встрече Трампа и Путина не будет принято решений по Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске будет иметь значение лишь для отношений Москвы и Вашингтона, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По его мнению, которые приводит «РБК-Украина», они не примут никаких решений по Украине без Киева. Также Зеленский подтвердил, что ожидается трехсторонняя встреча с его участием, но, когда она будет, он не в курсе.

Они не могут принять ничего по Украине без нас. И я очень верю и надеюсь, что прежде всего Трамп это понимает и планирует реализовать, — подчеркнул глава украинского государства.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что переговоры Путина с американским коллегой, запланированные на 15 августа, пройдут в формате обмена мнениями. Он полагает, что стороны обсудят широкий круг вопросов, но конкретных договоренностей достигнуто не будет.

Ранее президент США заявил, что его беспокоят высказывания Зеленского о территориальных вопросах. Глава Белого дома подчеркнул, что тот требовал одобрения конституции для обмена землями, но не для начала конфликта с Россией.

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Владимир Путин
Аляска
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У Трампа появился неожиданный советчик по переговорам с Путиным
В России оценили идею увеличить декретные выплаты
В Польше умер звезда «Господь Бог хихикает»
«Нервничает?»: в Совфеде высмеяли критику Зеленским переговоров РФ и США
Путин назвал уровень инфляции, ожидаемый к концу года
Сырский перебросил резервы под Покровск для усиления обороны
Путин раскрыл статистику по безработице в России
Невролог рассказала, можно ли бороться с деменцией
Обещала люкс и Меладзе: турагент развела 150 человек и легла в психушку
Зеленский сделал громкое заявление о встрече Трампа и Путина на Аляске
Люди снимают нал из-за отключений интернета: сколько нужно иметь при себе
Капитан сборной России по альпинизму умер после покорения пика Победы
На Украине выявлена криминальная сеть торговли детьми с участием USAID
В ГД рассказали, за что русофобы ненавидят Симоньян
Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Трамп отправил бомбардировщики к границе с Россией перед встречей с Путиным
Онищенко раскрыл, кому положена прививка от менингита
Зеленский подарил надежду тысячам молодых мужчин на Украине
Невролог перечислил симптомы менингококка
В Госдуме объяснили, к чему стремится Россия на переговорах
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.