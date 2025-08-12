Зеленский сделал громкое заявление о встрече Трампа и Путина на Аляске Зеленский: на встрече Трампа и Путина не будет принято решений по Украине

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске будет иметь значение лишь для отношений Москвы и Вашингтона, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По его мнению, которые приводит «РБК-Украина», они не примут никаких решений по Украине без Киева. Также Зеленский подтвердил, что ожидается трехсторонняя встреча с его участием, но, когда она будет, он не в курсе.

Они не могут принять ничего по Украине без нас. И я очень верю и надеюсь, что прежде всего Трамп это понимает и планирует реализовать, — подчеркнул глава украинского государства.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что переговоры Путина с американским коллегой, запланированные на 15 августа, пройдут в формате обмена мнениями. Он полагает, что стороны обсудят широкий круг вопросов, но конкретных договоренностей достигнуто не будет.

Ранее президент США заявил, что его беспокоят высказывания Зеленского о территориальных вопросах. Глава Белого дома подчеркнул, что тот требовал одобрения конституции для обмена землями, но не для начала конфликта с Россией.