Келлог рассказал, чего хотят избежать США в плане по Украине Келлог: США не хотят повторения Минских соглашений

Вашингтон стремится не допустить повторения ситуации с Минскими соглашениями при работе над мирным урегулированием конфликта на Украине, заявил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог. По его словам, история не должна повторять сама себя, передает телеканал Fox News.

Мы не хотим, чтобы история повторяла себя. Мы не хотим возвращения Будапештского меморандума, мы не хотим возвращения «Минска-1» или «Минска-2», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется одобрить американский план урегулирования ситуации. Глава Белого дома подчеркнул, что у Вашингтона есть способ добиться мира.

Тем временем Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой выразил мнение, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине может стать тактической передышкой, чтобы дать возможность Киеву перевооружиться и продолжить вести боевые действия с РФ. Он отметил, что поражения ВСУ в зоне специальной военной операции заставляют искать возможности для помощи Киеву, и бурные обсуждения мирного плана Трампа — это продолжение истории Минских соглашений.