План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может стать тактической передышкой, чтобы дать возможность Киеву перевооружиться и продолжить вести боевые действия с РФ, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он отметил, что поражения ВСУ в зоне специальной военной операции заставляют искать возможности для помощи Киеву.

Чем хуже ситуация в зоне СВО у киевского режима, тем больше начинается суеты по поводу того, как найти выход и помочь Киеву выбраться из этой ситуации. Мирный план Трампа — это ширма, которая предлагается для того, чтобы сделать тактическую передышку, дать возможность киевскому режиму перевооружиться, подготовиться и начать заново воевать, — высказался Липовой.

По его словам, бурные обсуждения мирного плана Трампа — это продолжение истории Минских соглашений. Генерал подчеркнул, что США в сложившейся ситуации имеют колоссальные доходы.

Мы понимаем, что это не что иное, как просто отвлечение основных сил для того, чтобы мировая общественность увидела, какие американцы миротворцы, а на самом деле дают передышку, чтобы Украину снабдить новыми партиями, новыми видами оружия, подготовить армию, чтобы она дальше продолжала воевать с Россией. Точно так же можно это расценивать как очередную попытку ввести Россию в заблуждение, — заключил Липовой.

Ранее Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется одобрить американский план урегулирования ситуации. Глава Белого дома подчеркнул, что у Вашингтона есть способ добиться мира.