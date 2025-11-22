«Придется одобрить»: Трамп поставил точку в вопросе плана США по Украине Трамп: Зеленскому придется одобрить мирный план США по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется одобрить американский план урегулирования ситуации на Украине. Американский лидер подчеркнул, что у Вашингтона есть способ добиться мира.

Мы считаем, что у нас есть способ добиться мира, и ему придется его одобрить, — заявил Трамп.

Политик добавил, что «рано или поздно ему [Зеленскому] придется что-то принять». По мнению американского лидера, Киеву «следовало действовать быстрее».

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил предположение, что Трамп может оказывать давление на президента Владимира Зеленского для получения компрометирующих материалов на демократов и семью экс-президента США Джо Байдена в рамках внутриполитической борьбы. Это создаст сложный выбор для главы Украины, который пока предпочитает продолжать конфликт, считает он.

До этого представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Россия отреагирует на мирный план Трампа только после получения официальной информации через официальные каналы. Дипломат подчеркнула, что комментировать противоречивые утечки преждевременно.