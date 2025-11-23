В Подмосковье зафиксировали вспышку опасного заболевания

В Московской области выявлены первые случаи заражения гранулоцитарным анаплазмозом, сообщает RuNews24 со ссылкой на специалистов Роспотребнадзора. Издание отмечает, что опасная болезнь может привести к сепсису, нарушению работы почек и легких, а также к летальному исходу.

Журналисты со ссылкой на профессора Анатолия Альтштейна из научного центра имени Гамалеи уточнили, что возбудителем инфекции является бактерия Anaplasma. Она переносится через укусы клещей, в том числе вида Ixodes persulcatus, которые вызывают клещевой энцефалит.

Ранее в столичном районе Щукино ввели карантин из-за выявления бешенства у домашнего животного. Ограничительные меры будут действовать до 17 января 2026 года на территории эпизоотического очага.

До этого генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Роспотребнадзора Александр Агафонов сообщил о выявлении более 60 ранее неизвестных вирусов в рамках масштабного исследования по предотвращению будущих пандемий. Работа охватила свыше 50 российских регионов, где осуществлялся сбор образцов для последующего анализа.