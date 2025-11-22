Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю

Знаете, что нужно дождливому осеннему вечеру, чтобы он наполнился солнцем и теплом? Кальцунья — традиционные критские пирожки с творогом, которые пахнут Средиземноморьем, греческим солнцем и гостеприимством. Это не просто выпечка, а настоящий кусочек греческого радушия, где нежнейшее тесто встречается с ароматной творожной начинкой с мятой. Представьте: хрустящие снаружи и тающие во рту внутри пирожки, которые готовят критские хозяйки для своей семьи уже много веков. Их вкус — это вкус самого Крита, щедрого, тёплого и неизменно гостеприимного.

Для теста вам понадобится: 500 г муки, 1 ст.л. оливкового масла, 1 ч.л. соли, примерно 250 мл теплой воды. Для начинки: 500 г творога, 1 яйцо, пучок свежей мяты, соль. Замесите крутое тесто из муки, масла и воды, дайте ему отдохнуть 30 минут. Тем временем смешайте творог с яйцом, мелко нарубленной мятой и солью. Раскатайте тесто в тонкий пласт, стаканом вырежьте кружки. На каждый кружок выложите начинку, сложите пополам и плотно защипните края. Обжарьте в оливковом масле с двух сторон до золотистого цвета или запеките в духовке при 180°C 20-25 минут. Подавайте теплыми, сбрызнув медом. Эти пирожки особенно хороши с греческим йогуртом и свежими овощами!

