22 ноября 2025 в 12:00

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Знаете, что нужно дождливому осеннему вечеру, чтобы он наполнился солнцем и теплом? Кальцунья — традиционные критские пирожки с творогом, которые пахнут Средиземноморьем, греческим солнцем и гостеприимством. Это не просто выпечка, а настоящий кусочек греческого радушия, где нежнейшее тесто встречается с ароматной творожной начинкой с мятой. Представьте: хрустящие снаружи и тающие во рту внутри пирожки, которые готовят критские хозяйки для своей семьи уже много веков. Их вкус — это вкус самого Крита, щедрого, тёплого и неизменно гостеприимного.

Для теста вам понадобится: 500 г муки, 1 ст.л. оливкового масла, 1 ч.л. соли, примерно 250 мл теплой воды. Для начинки: 500 г творога, 1 яйцо, пучок свежей мяты, соль. Замесите крутое тесто из муки, масла и воды, дайте ему отдохнуть 30 минут. Тем временем смешайте творог с яйцом, мелко нарубленной мятой и солью. Раскатайте тесто в тонкий пласт, стаканом вырежьте кружки. На каждый кружок выложите начинку, сложите пополам и плотно защипните края. Обжарьте в оливковом масле с двух сторон до золотистого цвета или запеките в духовке при 180°C 20-25 минут. Подавайте теплыми, сбрызнув медом. Эти пирожки особенно хороши с греческим йогуртом и свежими овощами!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
рецепты
творог
пироги
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
