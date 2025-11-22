Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 12:27

Назван процент женщин, руководящих российскими компаниями

В России более 30% руководителей компаний составляют женщины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Доля женщин среди российских предпринимателей уже превышает 30%, сообщают РИА Новости со ссылкой на аналитиков сервиса Rusprofile. По их словам, чаще всего представительниц прекрасного пола можно встретить у руля компаний в сфере оптовой и розничной торговли.

Доля женщин-руководителей — всего 31%, их 510 691 из 1 656 424 директоров действующих компаний, — отметили эксперты.

При этом наибольшее количество женщин на руководящем посту оказалось в компаниях, зарегистрированных в 2022 году — 75 533 человек. Также исследователи подчеркнули, что «женский» бизнес в три раза менее доходный, чем «мужской». Общая выручка топ-10 компаний под управлением россиянок за 2024 год составила 6,2 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что россиянки считают справедливой «зарплату жены» в размере от 35 до 50 тыс. рублей. Еще 28% женщин назвали приемлемой сумму в пределах 25–35 тыс. рублей. При этом 31% респонденток полагают, что компенсация должна превышать 50 тыс. рублей, если женщина отказывается от своей карьеры.

аналитики
женщины
бизнес
руководители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как снизить налог на банковские вклады
Королевская семья Британии: новости, Маркл развеяла слухи о разводе с Гарри
В Калининграде мужчина воровал дверные ручки
Режим тишины в Республике Алтай: новые правила
«Это ширма»: генерал усомнился в миротворческом замысле плана Трампа
Минобороны сообщило об освобождении двух населенных пунктов зоне СВО
ВС России приблизились к стратегически важному населенному пункту
Назван процент женщин, руководящих российскими компаниями
«Испуганный кот»: в Турции рассказали, как Зеленский лишился всех козырей
В ДНР сообщили о развитии наступления ВС РФ в Константиновке
Лукашенко сделал неожиданный подарок в отношении украинцев
«Все козыри»: Трамп указал на весомое преимущество Путина на переговорах
Элитный коттедж блогера-обнальщика выставили за 225 млн рублей
Не попавший в порт Стамбула круизный лайнер с россиянами вернулся в Сочи
«Баба-яга» и минометы ВСУ сгорели под Константиновкой
Наступление ВС РФ на Харьков 22 ноября: мясорубка, ВСУ бегут из Волчанска
Врач озвучила вескую причину, почему лучше отказаться от кофе натощак
Названа причина экстренной посадки самолета United Airlines в США
«Нужно к психиатру»: европейские чиновники усмехнулись над планом США
«Любила не только за умные мысли»: Бледанс — о скандальном видео с Дибровым
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.