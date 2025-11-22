Назван процент женщин, руководящих российскими компаниями

Доля женщин среди российских предпринимателей уже превышает 30%, сообщают РИА Новости со ссылкой на аналитиков сервиса Rusprofile. По их словам, чаще всего представительниц прекрасного пола можно встретить у руля компаний в сфере оптовой и розничной торговли.

Доля женщин-руководителей — всего 31%, их 510 691 из 1 656 424 директоров действующих компаний, — отметили эксперты.

При этом наибольшее количество женщин на руководящем посту оказалось в компаниях, зарегистрированных в 2022 году — 75 533 человек. Также исследователи подчеркнули, что «женский» бизнес в три раза менее доходный, чем «мужской». Общая выручка топ-10 компаний под управлением россиянок за 2024 год составила 6,2 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что россиянки считают справедливой «зарплату жены» в размере от 35 до 50 тыс. рублей. Еще 28% женщин назвали приемлемой сумму в пределах 25–35 тыс. рублей. При этом 31% респонденток полагают, что компенсация должна превышать 50 тыс. рублей, если женщина отказывается от своей карьеры.