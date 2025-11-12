Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 10:11

Россиянки назвали справедливый размер «зарплаты жены»

«Выберу.ру»: 40% россиянок считают справедливой зарплатой жены 50 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Зарплату жены» в размере от 35 до 50 тыс. рублей считают справедливой 41% россиянок, показал опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру», результаты которого попали в распоряжение ТАСС. Еще 28% женщин назвали справедливой сумму в пределах 25–35 тыс. рублей. При этом 31% респонденток полагают, что компенсация должна превышать 50 тыс. рублей, если женщина отказывается от своей карьеры.

В отношении самой идеи компенсации мнения женщин разделились: 42% готовы рассмотреть возможность такой формальной выплаты, поскольку она отражает их вклад в семью и компенсирует потенциальные карьерные потери. В то же время 36% подчеркнули, что для них важнее не сама выплата, а внимание и благодарность со стороны партнера. Оставшиеся 22% женщин предпочитают денежной компенсации равное распределение домашних обязанностей.

Интересно, что 44% опрошенных мужчин признают работу по дому полноценным трудом, однако лишь 37% из них поддерживают идею прямой денежной компенсации. 19% мужчин считают, что подобная модель подрывает традиционные роли, превращая семейные отношения в договор найма. Кроме того, почти половина мужчин (48%) думают, что аналогичное право на компенсацию должен иметь и муж, если именно он становится партнером, занимающимся домом и детьми, тогда как среди женщин такой вариант готовы допустить только 23%.

Ранее зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по экономике и трудовым отношениям Ольга Голышенкова заявила, что ежемесячные выплаты домохозяйкам могут признать их вклад в семейное благополучие. Инициатива способна повысить социальную справедливость, компенсируя отсутствие пенсионного стажа у женщин, посвятивших себя семье.

зарплаты
браки
компенсации
семьи
выплаты
