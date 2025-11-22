Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 12:41

Новогодний салат «Лизетта» для Красной Огненной Лошади — нарядное угощение, которое покорит гостей и украсит праздничный стол

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если вы хотите удивить гостей на Новый, 2026 год, салат «Лизетта» станет настоящей находкой. Он одновременно красивый и простой в приготовлении, а символическая связь с хозяйкой года делает его особенно удачным выбором для праздничного стола. Этот рецепт легко запомнить и повторить в домашних условиях.

Салат представляет собой слоеное сочетание курицы, яиц, сыра и соленых огурцов. Куриную грудку весом 150 граммов отваривают в подсоленной воде, а 5 вареных яиц разделяют на белки и желтки и натирают на терке по отдельности.

К 80 граммам сыра добавляют измельченные огурцы и выкладывают салат слоями, промазывая каждый майонезом: сначала курица, затем огурцы, желтки, сыр и белки. Украшают салат зернами граната и свежим укропом, слегка солят и перчат по вкусу. Уже на столе «Лизетта» выглядит празднично и аппетитно, а гости оценят вкус и красоту блюда.

Ранее сообщалось, что ароматная домашняя буженина превратит любой ужин в праздник. Ее секрет не в сложных приемах, а в правильном маринаде и особом способе запекания. Этот способ гарантирует, что мясо получится нежным и пропитается всеми ароматами специй.

Куриная грудка - 150 г
Вареные яйца - 5 шт.
Сыр - 80 г
Измельченные огурцы
Майонез
Гранат
Отварить курицу в соленой воде, вареные яйца разделить на белки и желтки, натереть сыр
Выложить ингредиенты слоями: курица, огурцы, желтки, сыр и белки. Каждый слой промазать майонезом.
Украсить салат зернами граната, свежим укропом, посолить и поперчить по вкусу.
