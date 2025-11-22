Новогодний салат «Лизетта» для Красной Огненной Лошади — нарядное угощение, которое покорит гостей и украсит праздничный стол

Если вы хотите удивить гостей на Новый, 2026 год, салат «Лизетта» станет настоящей находкой. Он одновременно красивый и простой в приготовлении, а символическая связь с хозяйкой года делает его особенно удачным выбором для праздничного стола. Этот рецепт легко запомнить и повторить в домашних условиях.

Салат представляет собой слоеное сочетание курицы, яиц, сыра и соленых огурцов. Куриную грудку весом 150 граммов отваривают в подсоленной воде, а 5 вареных яиц разделяют на белки и желтки и натирают на терке по отдельности.

К 80 граммам сыра добавляют измельченные огурцы и выкладывают салат слоями, промазывая каждый майонезом: сначала курица, затем огурцы, желтки, сыр и белки. Украшают салат зернами граната и свежим укропом, слегка солят и перчат по вкусу. Уже на столе «Лизетта» выглядит празднично и аппетитно, а гости оценят вкус и красоту блюда.

